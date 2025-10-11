Zelensky faz "apelo positivo" a Trump para que negoceie a paz na Ucrânia

I had a call with US President Donald Trump—a very positive and productive one. I congratulated @POTUS on his success and the Middle East deal he was able to secure, which is an outstanding achievement. If a war can be stopped in one region, then surely other wars can be stopped… pic.twitter.com/gDuEANq2e6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2025

Zelensky fala de ligação "positiva e produtiva" com o presidente dos EUA.“Dei os parabéns ao presidente dos EUA pelo sucesso e pelo acordo no Médio Oriente que ele conseguiu garantir, o que é uma conquista extraordinária. Se uma guerra pode ser interrompida numa região, certamente outras guerras também podem ser interrompidas — incluindo a guerra contra a Rússia”, refere o líder ucraniano no X."Discutimos oportunidades para reforçar nossa defesa aérea, bem como acordos concretos nos quais estamos trabalhando para garantir isso. Há boas opções e ideias sólidas sobre como realmente nos fortalecer", escreveu Zelensky.“É preciso que o lado russo esteja pronto para se comprometer com uma diplomacia de verdade — isso pode ser alcançado pela força. Obrigado, Sr. Presidente!”, termina Zelensky.