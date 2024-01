Zelensky garante que trocas de prisioneiros são para continuar

A troca de prisioneiros aconteceu depois de longas e complexas negociações mediadas pelos Emirados Árabes Unidos.



O presidente ucraniano diz que no lote de civis e de soldados libertados estão alguns dos que defenderam Mariupol e o complexo siderúrgico de Azovstal.



Alguns dos libertados tinham desaparecido em combate há mais de um ano e não se sabia sequer se estariam vivos.



Volodymyr Zelensky garante que, apesar de todas as dificuldades, as trocas de prisioneiros são para continuar, até que todos os ucranianos possam voltar para casa.