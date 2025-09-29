Zelensky insta ocidente a cortar receitas energéticas da Rússia

Já no seu tradicional discurso noturno, o presidente ucraniano recordou que “enquanto as Nações Unidas realizavam sessões da assembleia-geral, a Rússia utilizou literalmente cada dia, cada hora, para atacar a Ucrânia”.

Kiev quer mísseis Tomahawk

Esta segunda-feira, o Kremlin revelou que especialistas militares russos estavam a monitorizar o possível fornecimento de mísseis Tomahawk de longo alcance dos EUA à Ucrânia, mas que isso não iria alterar a situação no campo de batalha.

Vance disse ainda que a invasão russa estagnou, com poucos ganhos territoriais na Ucrânia recentemente. "Os russos precisam de acordar e aceitar a realidade. Muitas pessoas estão a morrer. Não têm muito para mostrar."

Mais de 12 horas de ataques



O ataque a Kiev e a outras partes da Ucrânia matou pelo menos quatro pessoas, no que Zelensky classificou como um ataque "vil e cobarde".



A Rússia lançou quase 600 drones e mais de 40 mísseis de cruzeiro num bombardeamento que durou mais de 12 horas, entre a noite de sábado e a manhã de domingo. Os principais alvos foram a capital ucraniana e as regiões de Zaporizhzhia, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Chernihiv e Odesa.

O presidente ucraniano observou que os bombardeamentos ocorreram no final da semana da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, durante a qual Donald Trump manifestou apoio a Kiev.



Um míssil destruiu a maior parte de uma rua no distrito de Petropavlivska Borshchahivka, em Kiev, enquanto a queda de uma laje de betão matou uma menina de 12 anos. Duas das outras mortes ocorreram numa clínica de cardiologia da capital.



Em todo o país, 67 pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades locais. Zelensky descreveu o ataque à cidade de Zaporizhzhia, no sudeste do país, como "extraordinariamente violento", com quase 40 feridos, enquanto imagens nas redes sociais mostraram vários edifícios gravemente danificados e em chamas

Drone ucraniano mata duas pessoas na região de Moscovo

A Ucrânia ataca regularmente a Rússia com drones, em resposta aos bombardeamentos massivos russos que têm atingido o território ucraniano desde o início da ofensiva de grande escala lançada pelas tropas russas em 2022.





c/ agências

, escreveu o presidente ucraniano no Telegram.O presidente ucraniano prometeu que o seu país "contra-atacaria"."É precisamente assim que a Rússia demonstra a sua verdadeira posição.", acrescentou Zelensky na rede social.Kiev não conseguiu até agora convencer o presidente dos EUA, Donald Trump, a impor sanções punitivas a Moscovo.Os líderes da NATO afirmaram que a Rússia tem vindo a testar a prontidão e a determinação da aliança com incursões no espaço aéreo da Polónia e dos países bálticos, e Kiev afirma que a sua experiência em lidar com ameaças aéreas seria valiosa.", disse num discurso no Fórum de Segurança de Varsóvia, transmitido por videoconferência.."Questionado sobre Donald Trump, Zelensky afirmou que a atitude do presidente norte-americano em relação à Ucrânia e à segurança na Europa tinha mudado."Até hoje, a posição do presidente Trump, na minha opinião, é verdadeiramente equilibrada e apoia a posição da Ucrânia, embora, sem dúvida, ele queira permanecer e ser um mediador entre nós e a Rússia para pôr fim a esta guerra."Os EUA estão a considerar o pedido da Ucrânia para obter mísseis Tomahawk de longo alcance para o seu esforço de guerra, afirmou o vice-presidente J.D. Vance.No domingo, em declarações à Fox News, o vice-presidente afirmou que, “Donald Trump iria tomar a decisão final sobre a autorização ou não do acordo”.Uma idosa e o seu neto de 6 anos morreram na segunda-feira num incêndio provocado por um ataque deucraniano na região de Moscovo, revelou o governador regional, Andrei Vorobiev.escreveu Vorobiev no Telegram.Em Voskresensk, o ataque matou uma mulher de 76 anos e o seu neto de 6, que morreram num "incêndio residencial" provocado por um ataque com um, segundo a mesma fonte.Em várias outras casas da cidade, as janelas foram partidas, as paredes danificadas e a iluminação pública interrompida, acrescentou Vorobiev.