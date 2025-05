Acabado de aterrar em Ancara, o presidente da Ucrânia reiterou que apenas decidirá os próximos passos depois da reunião com Erdogan. Adiantou, no entanto, que Kiev está em contacto com a delegação dos EUA acerca das conversações com a Rússia.



Zelensky disse ainda aos jornalistas no aeroporto de Ancara que a delegação russa enviada à Turquia para conversações é "decorativa".



Já a delegação ucraniana "é do mais alto nível" e irá "tomar todas as decisões suscetíveis de conduzirem à paz", assegurou o líder ucraniano.