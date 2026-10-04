Zelensky manifesta abertura para reunião técnica com EUA e Rússia

"O lado americano está em contacto com a Ucrânia e a Rússia e propõe uma reunião trilateral em formato técnico no final de outubro. Confirmei-o ontem [sábado]. (...) Estamos abertos", declarou Volodymyr Zelensky.

Esta declaração ocorreu numa conferência de imprensa em Kiev, ao lado do chanceler alemão, Friedrich Merz.

Esta reunião poderá ter lugar "nos Emirados [Emirados Árabes Unidos] ou noutro país sugerido pelo lado americano", acrescentou o chefe de Estado ucraniano durante a visita do líder alemão.

"Reagimos positivamente às negociações", observou Zelensky, acrescentando que aguarda a posição da Rússia.

A proposta de realização desta reunião técnica trilateral surge após as mais recentes tentativas dos Estados Unidos de retomar a mediação entre as partes em conflito.

No início de setembro, os enviados da Casa Branca, Jared Kushner e Steve Witkoff, que lideram as negociações para pôr fim à guerra russo-ucraniana, visitaram Kiev para se reunirem com Zelensky, um encontro que terá terminado sem qualquer progresso em direção à paz.