Zelensky na Dinamarca. Presidente da Ucrânia agradece promessa de F-16

Foto: Mads Claus Rasmussen - EPA

A visita acontece no dia seguinte à Dinamarca e aos Países Baixos se comprometerem a entregar caças F-16.



A Dinamarca vai entregar 19 jatos, com os seis primeiros a serem enviados na altura do ano novo. Outros oito serão enviados em 2024 e cinco em 2025.



O presidente da Ucrânia agradeceu ao Parlamento dinamarquês a ajuda e o apoio da Europa e reiterou que, perante a ameaça russa, ninguém está a salvo.