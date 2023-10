Zelensky na sede da NATO. "Sobreviver ao inverno" na Ucrânia "vai ser um desafio"

"Vai ser um desafio perceber como é que vamos sobreviver este inverno", admitiu o chefe de Estado ucraniano à chegada à sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a par do secretário-geral Jens Stoltenberg.Prevê-se que as forças russas voltem a recorrer ao bombardeamento sistemático de infraestruturas críticas no período do inverno.

Zelensky sustenta que se impõe "discutir as prioridades" com os países-membros da NATO.

"Há necessidades concretas e precisamos de responder a estas necessidades concretas em pontos concretos do nosso território", vincou.

O presidente ucraniano deixou também um apelo no sentido do recurso a ativos russos congelados na sequência da invasão, em fevereiro de 2022: "Vocês têm esses ativos e nós podemos utilizá-los, podemos utilizar esse dinheiro para reconstruir a Ucrânia. Eles destroem, nós utilizamos esses ativos".

Por sua vez, o secretário-geral da NATO quis deixar a garantia de que o apoio militar à Ucrânia não está em causa.

Os ministros da Defesa da NATO iniciam esta quarta-feira uma reunião de dois dias para discutir o apoio à Ucrânia, mas também o reacender do conflito israelo-palestiniano. Terão uma nova sessão do Conselho NATO-Ucrânia com o homólogo ucraniano, Rustem Umerov.

Na terça-feira, a embaixadora norte-americana na NATO, Julianne Smith, fez saber que a reunião do Grupo de Contacto teria como pontos centrais a defesa aérea e as munições, assim como "uma série de outros sistemas que são atualmente necessários" em território ucraniano.

c/ Lusa e AFP