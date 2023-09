Zelensky no Conselho de Segurança. Ajudar a Ucrânia é "defender a Carta das Nações Unidas"

num debate aberto do Conselho de Segurança sobre o conflito no seu país. "Ajudar a Ucrânia com armas, sanções à Rússia, votar nas resoluções da ONU, ajuda a defender a Carta das Nações Unidas".

Zelensky, propôs aliás diversas medidas para limitar o poder da Rússia como membro permanente do órgão e com direito de veto.



Dada a dificuldade de reformar a estrutura dos próprios órgãos da ONU, o Presidente ucraniano propôs que o direito de veto passe a ser contornado dando à Assembleia Geral poder para anular, por maioria qualificadada, um veto por dos cinco membros permanentes (Rússia, Estados Unidos, China, França e Reino Unido).



Além disso, propôs que quando um destes países "recorrer à agressão contra outra nação, em violação da carta fundadora da ONU", seja suspenso do Conselho de Segurança por um determinado período de tempo.



, defendeu ainda o Presidente ucraniano, acusando a Rússia de "cometer genocídio na Ucrânia" a coberto da guerra."A invasão russa é criminosa e não tem justificação", afirmou ainda Volodymyr Zelensky que está em Nova Iorque para participar na 78ª sessão da Assembleia Geral da ONU.O representante permanente da Rússia na ONU, Vasily Nebenzya, criticou o facto de a Albânia ter atribuído a Zelensky precedência no discurso em relação aos membros permanentes do Conselho de Segurança, advogando tratar-se de uma violação dos procedimentos do órgão.", respondeu Edi Rama, após uma troca de palavras com Nebenzya.

Crimes de guerra e genocídio

Antes da intervenção de Zelensky, o secretário-geral da ONU dirigiu-se ao Conselho de Segurança para denunciar o "agravamento das tensões geopolíticas e divisões"António Guterres sublinhou que, a ameaçar a estabilidade regional, a agravar a ameaça nuclear e a criar profundas fissuras no nosso mundo cada vez mais multipolar".Num aviso aos beligerantes, sobretudo à principal acusada, a Rússia, sublinhou ainda que "os crimes de guerra cometidos estão documentados".António Guterres garantiu que f, sublinhando que essa documentação será "vital" para uma futura responsabilização.Guterres indicou que foram recolhidas por agências da ONU provas de violência sexual, de detenções arbitrárias e execuções sumárias - "maioritariamente pela Federação Russa" -, assim como foi registada a transferência forçada de civis ucranianos, incluindo crianças, para território sob controlo russo ou para a Federação Russa."Esta documentação é vital para uma responsabilização. A responsabilização por todas as violações dos direitos humanos é crucial, em conformidade com as normas e padrões internacionais", frisou Guterres, na presença do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

