Zelensky nos Países Baixos para debater "apoio inabalável" e reconstrução da Ucrânia

UE pronta para liderar “força multinacional” na Ucrânia

Volodymyr Zelensky encontra-se esta terça-feira com o rei Willem-Alexander e o primeiro-ministro dos Países Baixos, Dick Schoof, um dia depois de Donald Trump ter garantido que a paz no território ucraniano está mais perto de ser alcançada.Na agenda de Zelensky prevê-se um discurso perante a Câmara dos Representantes e do Senado do Parlamento holandês e a participação na Conferencia Diplomática de Alto Nível.Segundo um comunicado oficial,Após este encontro, Zelensky será recebido pelo rei no Palácio Huis ten Bosch.Esta visita do presidente da Ucrânia ocorre após uma ronda de conversas diplomáticas de alto nível em Berlim, com os negociadores ucranianos e norte-americanos. Na segunda-feira à noite, o enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, garantiu que quase todas as questões do plano de paz, proposto por Washington, foram acordadas.Também o presidente dos Estados Unidos confirmou que está mais perto de ser possível alcançar a paz para a Ucrânia., disse Trump, durante um evento na Casa Branca, após encontros em Berlim entre enviados norte-americanos e o presidente ucraniano.O líder norte-americano disse ainda que teve "uma conversa muito boa" com líderes europeus, insistindo que tem um "enorme apoio" de aliados na Europa: "Eles também querem que esta guerra chegue ao fim"., afirmou.Os líderes europeus mostraram-se prontos para liderar uma “força multinacional” na Ucrânia, como parte de uma proposta norte-americana para um acordo de paz com a Rússia.Em comunicado,Contudo, Paris reiterou a exigência de "garantias de segurança robustas" para Kiev antes de abordar a questão dos territórios ucranianos cuja cedência está a ser exigida por Moscovo., declarou fonte próxima ao presidente francês, citada pela AFP. "Avançámos na questão das garantias, com base no trabalho desenvolvido pela Coligação dos Dispostos, graças a um esclarecimento dos termos do apoio americano".A questão da conceção de territórios continua a ser a mais difícil de ultrapassar para fechar o acordo de paz.