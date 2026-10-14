Zelensky preocupado com "surpresas" dos EUA que deixam Kiev às cegas





Antes deste encontro com Burnham, o líder ucraniano foi recebido pelo rei Carlos III.





"Vão morrer pessoas"





Mais tarde, numa entrevista ao jornalista Piers Morgan, detalhou o risco e as consequências da interrupção do serviço de internet Starlink na frente de batalha no território ucraniano. "Haverá mortes, claro, se os ataques continuarem e se a Starlink não estiver a funcionar (...) Espero sinceramente que isto seja um erro, talvez um problema técnico grave — não sei —, mas pedimos que o serviço seja restabelecido", disse Volodymyr Zelensky, citado pela agência France Presse.













O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, numa visita oficial a Downing Street, em Londres, mostrou-se surpreendido com a postura de Washington, lamentando as dificuldades que as forças de segurança ucranianas têm enfrentado face à ausência de partilha de informações de inteligência e acesso aos serviços de internet da Starlink., afirmou, ao lado do primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, acrescentando que Kiev e os ucranianos “querem ser muito honestos, muito claros e ser parceiros fortes”.Foi a mensagem que quis transmitir ao líder do executivo britânico.O primeiro-ministro britânico acrescentou que os últimos dias têm sido “sombrios e difíceis” para a Ucrânia, revelando os fortes ataques levados a cabo por Moscovo.