Zelensky promulga lei controversa que retira autonomia a agências anticorrupção

"Regressou com a assinatura do Presidente ucraniano", informou o site do parlamento ucraniano ao final da noite em referência ao projeto de lei, enquanto decorriam manifestações nas ruas de Kiev contra a promulgação.

Um alto funcionário ucraniano confirmou à AFP que Zelensky tinha assinado a lei, que subordina as atividades do Gabinete Nacional Anticorrupção (NABU) e do Gabinete Especializado Anticorrupção (SAPO) ao procurador-geral, que, por sua vez, está sob a tutela do Presidente.