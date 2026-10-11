Zelensky reponde a Trump que cabe aos ucranianos escolher o líder e pede cessar fogo de 60 dias para eleições

"Com todo o respeito ao presidente Trump, cabe à nossa sociedade, ao nosso povo, escolher este ou aquele líder", declarou Zelensky, reiterando o apelo a um cessar-fogo de "60 dias" com a Rússia, o que permitiria, segundo ele, a realização de eleições.



"Digam a Putin [o presidente russ] para nos conceder dois meses, sessenta dias de cessar-fogo total — sessenta dias — e nós organizaremos as eleições", afirmou Zelensky.



“Claro que aceitaremos qualquer escolha”, garantiu.



O presidente americano criticou, no sábado, os ataques de Kiev a refinarias russas e afirmou que a Ucrânia deveria "escolher um novo presidente". São declarações feitas depois de um acordo entre EUA e Moscovo para a compra de gasóleo russo, acompanhado de um desagravamento das sanções americanas à Rússia.



Donald Trump procura reduzir os preços dos combustíveis nos Estados Unidos antes das eleições intercalares.



Zelensky, por seu lado, tem feito recair sobre a guerra no Médio Oriente a responsabilidade pelo preço dos combustíveis. “Todos sabem isso”, acrescentou, ao mesmo tempo que falava de uma semana difícil, com 196 ataques de drones russos contra a infraestrutura energética e 153 civis mortos.



Ainda assim, Zelensky afirmou contar com o apoio norte-americano.



"Contamos com o empenho do presidente (Trump) e de sua equipe para deter Putin (...) Esse é o ponto-chave para acabar com esta guerra, e contamos com o apoio americano", disse ele, acrescentando esperar que "consigamos preservar essa unidade entre a Europa e os Estados Unidos".

