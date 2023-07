Zelensky reúne com Erdogan para falar da exportação de cereais

Trata-se da primeira visita do presidente ucraniano à Turquia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022. País membro da NATO, a Turquia tem assumido um papel de mediador no conflito em curso, como foi o caso no acordo sobre as exportações de cereais ucranianos, assinado em julho de 2022 em Istambul também com o patrocínio das Nações Unidas.Os "media" turcos avançaram que o acordo dos cereais será um dos temas que será discutido pelos dois líderes. A atual prorrogação do acordo, que também foi assinado pela Rússia, termina no próximo dia 17 de julho e, nos últimos dias, Moscovo afirmou que não vê "qualquer razão" para o prolongar.Na véspera, Zelensky deslocou-se à Bulgária para discutir a adesão de Kiev à NATO e pedir um aumento da entrega de armas por este país, grande produtor de munições, e em plena contraofensiva de Kiev, bem como fez uma paragem em Praga, na República Checa.