Zelensky reúne-se com Trump na segunda-feira e reafirma prontidão para trabalhar com "máximo esforço para chegar à paz"

Zelensky disse apoiar a proposta de Trump de um encontro trilateral, entre Ucrânia, EUA e Rússia, depois de ter tido uma "conversa longa e significativa com Donald Trump" sobre os pormenores da cimeira do Alasca entre o presidente norte-americano e Vladimir Putin.





Os líderes europeus estão a preparar uma declaração conjunta sobre a cimeira.

“É importante que os europeus estejam envolvidos em cada fase do processo, para assegurar garantias de segurança, em conjunto com a América”, acrescenta.



We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025



Será a primeira visita à Casa Branca do líder ucraniano desde o encontro falhado no final de fevereiro, quando Trump e Zelenskyy mantiveram uma discussão tensa na Sala Oval, e, desta vez, chega com a sombra do fim do isolamento diplomático de Putin.



“Na segunda-feira vou encontrar-me com o presidente Trump em Washington”, afirmou Zelensky. "É importante que a força da América tenha impacto no desenvolvimento da situação", diz.