Zelensky saúda compromisso de segurança dado por 26 países

"Vinte e seis países concordaram em fornecer garantias de segurança à Ucrânia. Penso que hoje, pela primeira vez em muito tempo, este é o primeiro avanço concreto sério", declarou Volodymyr Zelensky, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O líder ucraniano falava ao lado do homólogo francês, Emmanuel Macron, no final de uma reunião da coligação de países que se disponibilizaram para oferecer garantias de segurança à Ucrânia no caso de um cessar-fogo.

O apoio dos Estados Unidos foi o tema de uma videoconferência com o Presidente Donald Trump após a cimeira, na qual também participou parcialmente o enviado especial norte-americano Steve Witkoff, presente no palácio do Eliseu.

"Contamos com o apoio dos Estados Unidos", disse Zelensky.

Macron remeteu os detalhes sobre o apoio norte-americano para os próximos dias.

A Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, manifestou-se contra qualquer discussão sobre garantias de segurança sem a sua participação e rejeitou qualquer presença de tropas estrangeiras no país vizinho.

"Uma intervenção estrangeira em parte do território ucraniano (...) é totalmente inaceitável para a Rússia", afirmou o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, no final de agosto.

De acordo com Macron, a força de segurança dos 26 países "não tem intenção nem objetivo de travar qualquer guerra contra a Rússia".