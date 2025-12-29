Zelensky sinaliza "grande progresso". Macron anuncia reunião de aliados de Kiev em janeiro

Along with several other European leaders, I took part this evening in an exchange with Presidents @ZelenskyyUa and @realDonaldTrump. I then spoke with President Zelensky.



We are making progress on the security guarantees that will be central to building a just and lasting… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 29, 2025

"Negociação muito difícil"



"Não quero dizer quando, mas acho que vamos lá chegar", continuou, oferecendo-se também para discursar no Parlamento ucraniano para apresentar o seu plano de paz.

"O que eu quero mesmo é salvar vidas", sublinhou, depois de reconhecer que para os europeus "a Ucrânia é muito importante", muito mais do que para os Estados Unidos.

"Estamos cada vez mais perto, talvez até muito perto" de um acordo sobre o Donbass, acrescentou Trump.





"Haverá garantias de segurança. Serão robustas. E os países europeus estão muito envolvidos", assegurou o presidente norte-americano.



Os negociadores norte-americanos propuseram também o controlo partilhado da central nuclear de Zaporizhzhia. As reparações na linha de transmissão de energia começaram após outro cessar-fogo local intermediado pela Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), revelou a agência no domingo.

"Grande progresso"



Volodymyr Zelensky afirmou esta segunda-feira que uma proposta de acordo de paz para pôr fim à guerra com a Rússia prevê garantias de segurança dos EUA para a Ucrânia durante 15 anos. Segundo a Reuters, em conversa com os jornalistas via WhatsApp, o presidente ucraniano acrescentou que solicitou ao presidente norte-americano, Donald Trump, garantias até 50 anos.

"Temos de respeitar o nosso território", acrescentou, admitindo a possibilidade da realização de um referendo, "se o acordo for muito difícil de aceitar"." A terra não é minha", lembrou, uma vez que a Constituição ucraniana o impede de ceder território.

"Europa e UE tornaram-se o principal obstáculo à paz"

Moscovo já afirmou que qualquer envio de tropas estrangeiras para a Ucrânia é inaceitável.

"O mundo inteiro aprecia os esforços de paz do presidente Trump e da sua equipa", publicou Kirill Dmitriev, enviado especial de Putin, no Facebook na manhã desta segunda-feira, após as conversações de Trump com Zelensky.

A Rússia controla toda a Crimeia, que anexou em 2014, e desde a invasão da Ucrânia, há quase quatro anos, assumiu o controlo de cerca de 12 por cento do seu território, incluindo cerca de 90 por cento do Donbass, 75 por cento das regiões de Zaporizhzhia e Kherson, e pequenas porções das regiões de Kharkiv, Sumy, Mykolaiv e Dnipropetrovsk, segundo estimativas russas.







c/ agências

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou esta segunda-feira uma reunião dos aliados de Kiev em Paris, no início de janeiro, para discutir garantias de segurança para a Ucrânia no âmbito de um acordo de paz com a Rússia., para finalizar as contribuições concretas de cada país", escreveu Emmanuel Macron, na rede social X após conversações com o seu presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, além de vários outros líderes europeus.", acrescentou o chefe de Estado francês, que também teve uma reunião privada com Volodymyr Zelensky.O anúncio de Macron anúncio surge após o encontro entre Zelensky e Trump, no domingo, na residência de férias de Donald Trump na Florida. o presidente norte-anericano demonstrou um optimismo resoluto, embora também evasivo, quanto a uma resolução rápida do conflito que se arrasta desde fevereiro de 2022.No domingo,Sobre as equipas que vão continuar a negociar, o presidente norte-americano garantiu que "irão trabalhar com a Rússia", já que "sem eles nada se consegue". "É uma guerra muito complexa mas acho que vamos conseguir", reconheceu." se as negociações deram frutos, frisou."Encontraremos formas de contornar a oposição de Putin ao cessar-fogo". O presidente russo afirmou este domingo que um cessar-fogo "apenas iria prolongar a guerra".Os dois líderes falaram numa conferência de imprensa conjunta após se terem reunido, durante cerca de duas horas, no resort Mar-a-Lago de Trump, na Florida, na tarde de domingo.Os Estados Unidos, procurando um acordo, propuseram uma zona económica especial caso a Ucrânia abandone o Dondass, embora ainda não seja claro como é que esta zona funcionaria na prática.O presidente dos EUA afirmou que "é um grande passo" o facto de a Rússia não ter bombardeado a instalação.Tanto Trump como Zelensky revelaram poucos detalhes do encontro e não estabeleceram um prazo para a conclusão de um acordo de paz.Já o presidente ucraniano afirmou que espera que o grupo trabalho permita ter "decisões em janeiro" sobre seis documentos que deveriam solucionar os diferendos sobre o cessar-fogo, as garantias de segurança para Kiev por parte da NATO e o futuro das regiões orientais ucranianas ocupadas pela Rússia do Donbass.Ao lado de Donald Trump,O presidente ucraniano apresentou esta semana uma nova versão do plano, reformulada após duras negociações exigidas por Kiev, que considerou a primeira versão muito próxima das exigências russas."As nossas equipas andam há mais de um mês a trabalhar" sobre a questão do Donbass, um "assunto muito difícil", referiu Zelensky.Para a Rússia, que encontrou em Donald Trump um aliado eficaz para algumas das suas exigências,, segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov.Ushakov, em Moscovo, disse que Putin informou Trump de que um cessar-fogo de 60 dias, proposto pela União Europeia e pela Ucrânia, prolongaria a guerra. O conselheiro do Kremlin afirmou ainda que a Ucrânia precisa de tomar uma decisão sobre o Donbass "sem mais demoras".