Zelensky sugere reunião com EUA e Rússia em março nos Emirados Árabes Unidos

"Após as reuniões de hoje (quinta-feira), os preparativos para a próxima reunião trilateral estão já mais avançados. Muito provavelmente, o próximo encontro será nos Emirados, mais precisamente em Abu Dhabi", declarou Zelensky na sua mensagem diária à nação.

"Esperamos que esta reunião se realize no início de março", acrescentou.

O negociador ucraniano Rustem Umerov confirmou a realização de um encontro bilateral com o chefe da delegação norte-americana, o enviado especial Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro do Presidente norte-americano, Donald Trump, no qual, além dos aspetos económicos da Ucrânia do pós-guerra, Kiev e Washington iriam "discutir os preparativos para a próxima ronda de negociações", escreveu na rede social X, acrescentando: "É necessário que sincronizemos as nossas posições antes desta etapa".

Em meados de fevereiro, Genebra tinha já sido palco de um ciclo de conversações entre ucranianos e russos, sob mediação norte-americana, que não produziu quaisquer resultados além de mais uma troca de prisioneiros.

Por seu lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, afirmou hoje que a Rússia "não tem um prazo" para pôr fim ao conflito na Ucrânia, que iniciou com a invasão do país vizinho, a 24 de fevereiro de 2022.

"Ouviram-nos dizer alguma coisa sobre prazos? (...) Não temos prazos, temos apenas objetivos (...). Atualmente, estamos a cumpri-los", declarou Lavrov, citado pela agência de notícias estatal TASS.

A reunião de hoje na Suíça foi precedida de mais uma noite de ataques russos na Ucrânia.