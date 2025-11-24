Zelensky volta a defender utilização dos ativos russos congelados

O presidente da Ucrânia acredita que é possível chegar a um acordo de paz, frisando, no entanto, que a Rússia tem de pagar pela agressão que cometeu. Uma das formas de castigar moscovo é a utilização desses ativos, sugere Zelensky.Numa intervenção por videoconferência durante a cimeira da plataforma da Crimeia, que está a decorrer na Suécia, Zelensky garantiu também que vai continuar a dialogar com os aliados para melhorar o plano de paz para o país.