Zigurate de Ur. Papa Francisco prepara-se para visitar Iraque

É neste palco de pendor religioso que Papa Francisco pretende juntar pessoas de vários credos para assistirem a uma oração conjunta.



"Oração pelos filhos e filhas de Abrão" - assim se chama a missa que aclamará a harmonia entre os diferentes grupos religiosos, sublinha o Vaticano na página oficial da internet.



O momento de culto em Ur deverá contar com a presença de cristãos, muçulmanos, mandaean-sabaean, yazidi e outras minorias religiosas presentes no Iraque.







Escadaria de acesso | Foto: Alaa Al-Marjani - Reuters O encontro interreligioso acontece no próximo sábado.



Os arqueólogos locais esperam que o evento renove a atenção ao local histórico.



"Nós estamos a contar que a visita do Papa venha inverter a situação. Esperamos que aumente o número de turistas aqui na cidade. Não só turistas, acreditamos que possam vir também mais cristãos em peregrinação", disse o diretor do sítio arqueológico, Ali Kadhim Ghanim, citado pela agência Reuters.



O monumental templo foi pólo de atração turística nas décadas de 70 e 80 do século passado, mas a guerra e a instabilidade política afastaram o fluxo de visitantes internacionais do Iraque.



Localizada a cerca de 300 quilómetros a sul da capital Bagdade, a cidade de Ur testemunhou o início da escrita e a organização centralizada do poder do Estado. Foi escavada há cerca de 100 anos pelo britânico Leonel Woolley. O arqueólogo resgatou tesouros equiparados às peças encontradas no túmulo de Tutankhamon, no Egito.



Ghanim afirma que as estruturas foram alvo de algum restauro em 1999, quando o Papa João Paulo II anunciou uma visita ao país. Essa viagem acabou cancelada por não ter havido entendimento com o Governo de Saddam Hussein.





Foto: Alaa Al-Marjani - Reuters