Zimbabué aguarda notícias sobre o futuro de Mugabe

Jorge Almeida - RTP16 Nov, 2017, 13:16 | Mundo

As expectativas mantêm-se para saber o que vai acontecer ao presidente Robert Mugabe, depois das forças armadas terem anunciado que detêm o controlo do país.



Mugabe está sob prisão domiciliária desde a madrugada de quarta-feira, para garantir a sua segurança, de acordo com os militares.



A BBC News avança que o padre católico Fidelis Mukonori, seu amigo de longa data, está a tentar mediar um acordo com os generais sobre o futuro do presidente. Ministros sul-africanos enviados pelo presidente Jacob Zuma, estiveram reunidos o exército e com os partidos políticos.



Segundo a agência Reuters, alguns aliados de Mugabe que estiveram na sua casa em Harare, disseram “que o presidente não pretende demitir-se voluntariamente antes das eleições agendadas para o próximo ano”.







Os militares parecem querer que Robert Mugabe, que lidera o Zimbabué desde a sua independência em 1980, saia do poder de forma pacífica para a presidência ser assumida pelo ex-vice-presidente, Emmerson Mnangagwa.

Luta pelo poder dividiu o partido de Mugabe

Na semana passada, o presidente Mugabe de 93 anos, abdicou da candidatura nas próximas eleições presidenciais, em favor da sua esposa Grace Mugabe, o que abriu uma guerra no interior do partido Zanu-PF.



A maioria do partido apoia Emmerson Mnangagwa, o ex-vice-presidente do país e veterano da guerra colonial.