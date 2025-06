Zohran Mamdani mais perto de se tornar o primeiro autarca muçulmano de Nova Iorque

Com apenas 33 anos, Mamdani, que era até há alguns meses um praticamente desconhecido do grande público, conseguiu o feito de destronar Andrew Cuomo, um veterano político que contava com o apoio de nomes poderosos do mundo da política e das finanças, como Bill Clinton e Michael Bloomberg, respetivamente.

Filho de indianos, Zohran Mamdani nasceu no Uganda e passou parte da infância na África do Sul, mas aos sete anos mudou-se com a família para Nova Iorque, onde passou a infância e a juventude.

É filho da cineasta Mira Nair, conhecida por filmes como "Casamento à Indiana", e do professor universitário Mahmood Mamdani.

Fez o ensino secundário na conceituada Escola de Ciências do Bronx, uma instituição de ensino pública de Nova Iorque e, posteriormente, estudou Estudos Africanos no Bowdoin College, no estado do Maine.

Fundou uma filial dos "Estudantes pela Justiça na Palestina", um compromisso com a causa palestiniana que se tornou mais evidente durante a recente guerra em Gaza.

E foi precisamente essa defesa da causa palestiniana que lhe rendeu furiosos ataques das alas mais conservadoras, que o classificam como "antissemita", mas também de dentro do próprio Partido Democrata, numa cidade tão sensível à defesa de Israel como Nova Iorque - dada a importância numérica e económica da população judaica.

Mamdani sempre pediu às pessoas que não confundissem antissemitismo com críticas legítimas a Israel, uma ideia que --- junto com as suas outras propostas --- repercutiu entre uma população jovem que protestou nas ruas e universidades contra a guerra em Gaza com uma intensidade não vista desde a Guerra do Vietname.

Quando entrou na corrida às primárias democratas no outono passado, Mamdani era um deputado da Assembleia estadual de Nova Iorque praticamente desconhecido, mas acabou a disparar nas sondagens, impulsionado por interações presenciais, vídeos virais nas redes sociais e propostas de políticas que parecem ter repercutido especialmente entre os eleitores mais jovens.

O facto de Mamdani ter crescido em popularidade nos últimos três meses ficou claro quando Cuomo, já confiante na sua própria vitória, começou a pagar por grandes anúncios em `outdoors`, veículos de comunicação e até mesmo no YouTube, com mensagens obsessivamente focadas em atacar Mamdani como um extremista que levaria a cidade à falência.

Mamdani, sem recorrer a ataques pessoais, preferiu enfatizar as suas diferenças com Cuomo em relação ao seu estilo de vida, observando que mora num pequeno apartamento no popular bairro de Queens e usa transportes públicos ou bicicleta diariamente.

No seu perfil na plataforma X, descreve-se como o candidato "democrata socialista", que pretende "congelar as rendas, tornar os autocarros rápidos e gratuitos e oferecer creches universais e gratuitas".

Os críticos consideram as suas propostas irrealistas, mas atacaram também o jovem político por motivos raciais, criticando a sua falta de conexão com a população negra da cidade.

No entanto, após a surpreendente vitória de Zohran Mamdani nas eleições de terça-feira, a ala mais radical do Partido Republicano foi mais longe e recorreu a ataques racistas e islamofóbicos contra o muçulmano.

A polícia já estava a investigar ameaças de ódio contra Mamdani nos dias que antecederam a eleição. Mas a situação escalou após a vitória.

Nas redes sociais, Mamdani tem sido retratado por personalidades da extrema-direita como um jihadista radical determinado a desencadear mais ataques terroristas em Nova Iorque.

"Haverá outro `11 de setembro` em Nova Iorque e Zohran Mamdani será o culpado", escreveu a ativista de extrema-direita Laura Loomer, acrescentando: "Fujam enquanto podem".

Numa cidade amplamente democrata como Nova Iorque, o vencedor das primárias democratas é visto praticamente como o próximo autarca.

Mas só nos próximos meses será possível verificar se o Partido apoia Mamdani ou prefere inclinar-se, por exemplo, para o atual `mayor`, Eric Adams, que concorrerá desta vez como independente e que representa um Partido Democrata mais próximo das elites do que das classes trabalhadoras.

A eleição para presidente da Câmara de Nova Iorque está agendada para 04 de novembro.