Zohran Mamdani. O muçulmano que conquistou Nova Iorque





Mas a vitória dos democratas aconteceu em toda a linha.

Com maioria absoluta Zoran Mamdani ganhou a câmara de Nova Iorque, a maior cidade dos Estados Unidos.O socialista democrata agora eleito presidente da câmara de nova iorque acredita que a cidade que viu nascer o atual presidente dos Estados Unidos pode mostrar a uma nação traída por Donald Trump como vencê-lo.Zohran Mamdani é o primeiro presidente da câmara de Nova Iorque muçulmano e será empossado a 1 de janeiro, sendo que a participação nesta eleição para presidente da câmara de Nova Iorque, foi a maior desde pelo menos 1969.Nova Jersia e a Virgina também elegeram governadoras democratas. E na Califórnia o referendo ditou um novo desenho dos círculos eleitorais do Estado, mais favorável aos democratas.A correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos, Cândida Pinto, seguiu de perto a noite eleitoral e o discurso do novo presidente da câmara de Nova Iorque.