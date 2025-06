Zohran Mamdani vence primárias democratas de Nova Iorque

Este resultado ocorre numa altura em que Donald Trump ataca regularmente as grandes cidades, que afirma serem governadas por "democratas de extrema-esquerda".





"Finalmente aconteceu, os democratas ultrapassaram os limites. Zohran Mamdani é um completo lunático comunista (...) Já vi muitos esquerdistas radicais no passado, mas este é um pouco mais ridículo do que os outros", reagiu o presidente Donald Trump na sua plataforma Truth Social.



Na quarta-feira, com quase 95 por cento dos votos apurados, Zohran Mamdani liderou a corrida com mais de 43 por cento dos votos, em comparação com 36 por cento de Cuomo, nesta eleição com um sistema de votação complexo, em que os eleitores foram convidados a classificar cinco candidatos por ordem de preferência.





Como nenhum candidato ultrapassou os 50 por cento dos votos, a contagem continuará numa semana para contabilizar a segunda, a terceira e as escolhas subsequentes até que seja determinado um vencedor.



Mas a vantagem de Zohran Mamdani parece quase insuperável, uma vez que Brad Lander, que terminou em terceiro lugar (11 por cento), incentivou os eleitores a escolhê-lo como segunda opção.





A confirmar-se a sua vitória, Zohran Mamdani, de 33 anos, nascido no Uganda, vai começar na pole position para as eleições municipais de novembro na maior cidade dos Estados Unidos.

Campanha "impressionante"

Filho do conceituado historiador Mahmoud Mamdani, autor do livro "Salvadores e Sobreviventes" sobre a guerra no Darfur, e da cineasta indo-americana Mira Nair, conhecida por "Salaam Bombaim", Zohran Mamdani recebeu o apoio de figuras de esquerda como Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez.



E cativou um exército de jovens voluntários no terreno para alargar as suas promessas de combater o elevado custo de vida, incluindo autocarros gratuitos, creches e congelamento das rendas regulamentadas, medidas que planeia financiar tributando os rendimentos mais elevados.



"Vocês enfrentaram o establishment político, económico e mediático e derrotaram-nos", disse o Sanders.



"Os multimilionários e os lobistas investiram milhões em vocês e no nosso sistema financeiro público. E vocês ganharam", declarou a Ocasio-Cortez, crítica de Andrew Cuomo, o qual tinha recebido o apoio do bilionário ex-presidente da Câmara de Nova Iorque, Michael Bloomberg. O ex-presidente Bill Clinton e importantes democratas de Nova Iorque, como Chuck Schumer e Hakeem Jeffries, elogiaram a "campanha impressionante" de Zohran Mamdani, mas não chegaram a pedir ao público para votar nele.





Estas primárias tiveram o aspeto de um referendo sobre qual o candidato democrata que poderá enfrentar Donald Trump, o presidente republicano, cuja administração está a aumentar as detenções de imigrantes nas principais cidades e cujos apoiantes dispararam contra o jovem democrata de esquerda na quarta-feira.



"Os democratas mudam a política mudando os eleitores", acrescentou Stephen Miller, o arquitecto das políticas anti-imigração de Donald Trump, acusando a "imigração descontrolada" de ter "transformado profundamente o eleitorado de Nova Iorque" a favor de Zohran Mamdani.



"Zohran Mamdani é demasiado radical para uma cidade já em crise", reagiu Curtis Sliwa, candidato republicano à presidência da Câmara de Nova Iorque em novembro.



Nova Iorque merece "um presidente da câmara que se orgulhe de concorrer com base no seu historial, não (...) um presidente da câmara sem historial", disse por seu lado o atual presidente da câmara, Eric Adams, que sofre de uma má imagem e que é acusado de se comprometer com a Administração Trump, em troca de ocultação de acusações de corrupção.



O candidato de 30 anos, que era praticamente desconhecido há alguns meses e que se auto-intitula "progressista e muçulmano", encerrou as sondagens com até 30 pontos de vantagem sobre o ex-governador Andrew Cuomo, um centrista.um bairro operário da metrópole americana, um bastião democrata com aproximadamente 8,4 milhões de habitantes.