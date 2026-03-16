Contraponto. As negociações do pacote laboral e a crise dos preços da energia

O comentador José Maria Pimentel afirmou que “a CGTP autoexclui-se”, como “tem feito neste tipo de situações”, o considerou “uma decisão legítima”, já que o pacote laboral está “nos antípodas do que a CGTP toleraria”.



A comentadora Ana Drago discordou, lembrando que “a CGTP tentou participar na reunião de negociação e não a deixaram entrar”, mesmo depois de a ministra ter dito que seria “bem-vinda”.



“É difícil fazer a argumentação de que eles se autoexcluíram” quando “eles foram lá”, argumentou.

Sobre a crise de preços de energia assumida por Bruxelas, José Maria Pimentel destacou que “a União Europeia tem andado a discutir os preços da energia do ponto de vista estrutural e agora depara-se com uma crise conjuntural por cima disso tudo”.“Nós temos medidas para suportar o vendaval, mas não há medidas que possam criar oferta onde ela não existe”, afirmou.Ana Drago considerou “inevitável que haja apoios de curto prazo” para combater esta subida. “De alguma forma nós regressamos a um debate político que tivemos na altura da pandemia, que é a autonomia estratégica da Europa”, disse.