Numa altura em que se arrasta a decisão sobre as escolhas de três juízes para o Constitucional, PS e Chega procuram colocar-se como parceiro privilegiado para negociar as nomeações com o PSD. Num teatro onde tradicionalmente socialistas e social-democratas equilibravam as forças do TC, o Chega introduz agora uma força nova na equação.
opinião
Ana Drago e José Maria Pimentel
Contraponto. Quem deve eleger para o Tribunal Constitucional
Há semanas que a escolha de juízes para o TC ocupa as energias dos três partidos mais representados na Assembleia da República.