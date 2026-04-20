Contraponto. Revisão da lei laboral e as medidas de Bruxelas para a crise energética

O Presidente da República rejeita que esteja a pressionar quem quer que seja sobre a revisão da legislação laboral. A UGT decide quinta-feira se vai aceitar ou não a versão final da proposta do Governo, sendo que a Central Sindical diz que há pontos que ainda não constam no documento final. O chefe de Estado volta a apelar ao diálogo e vai reunir-se com os parceiros sociais na quarta-feira.

Também esta semana, a Comissão Europeia vai propor aos Estados-membros que avancem com um dia de teletrabalho obrigatório por semana. A recomendação faz parte de um plano com 55 medidas que Bruxelas quer implementar para enfrentar a crise energética. O plano inclui uma série de recomendações alternativas aos carros e aos aviões, bem como às tarifas energéticas.