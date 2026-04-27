Discursos do 25 de Abril acenderam discussão política

José Pedro Aguiar-Branco disse na cerimónia solene do 25 de Abril no Parlamento ser a favor da transparência no mundo da política mas contra a transformação dessa esfera num "reality show". Em reação ao discurso do presidente da Assembleia da República, o deputado socialista Pedro Delgado Alves voltou as costas a Aguiar-Branco, atitude que também mereceu várias leituras.



