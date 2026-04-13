O Executivo Montenegro viu-se obrigado a reabrir as discussões com Patrões e UGT na tentativa de desenhar um pacote com acordo dos Parceiros Sociais. Uma primeira reunião a arrancar a semana antecedeu o encontro da Concertação Social marcado para a próxima quinta-feira.
opinião
Ana Drago e José Maria Pimentel
Discussão do pacote da legislação laboral entra numa nova fase
Depois de terminada a primeira fase de reuniões sobre a legislação promovida pela ministra do Trabalho, a UGT votou "não" e rejeitou essa nova configuração do mercado de trabalho.