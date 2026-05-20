Contraponto. A taxa de pobreza e a crise das dívidas públicas

O estudo da Nova SBE conclui que em 2025 havia 1,6 milhões de pessoas em risco de pobreza em Portugal, uma ligeira descida de pouco mais de um por cento em relação ao ano anterior.



A taxa de risco de pobreza desceu de 16,6% da população para 15,4% em 2025. As crianças e os idosos continuam a ser os grupos mais vulneráveis. O estudo mostra que uma em cada 20 crianças pobres teve fome e não comeu por falta de dinheiro.



A crise das dívidas públicas provocada pela guerra no Irão também foi tema neste debate. Os juros das dívidas nas economias desenvolvidas batem recordes e é esperado que subam ainda mais até ao final do ano, e Portugal não é exceção.As obrigações do Tesouro português, no prazo a dez anos, subiram de 3%, antes do começo da guerra contra o Irão, para mais de 3,5% esta quarta-feira no mercado secundário.