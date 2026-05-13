Contraponto. Declarações do ministro das Finanças e o aumento do custo do trabalho

Contraponto. Declarações do ministro das Finanças e o aumento do custo do trabalho

No Contraponto desta quarta-feira, Ana Fontoura Gouveia e Martim Avilez Figueiredo comentaram alguns dos principais temas da atualidade.

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O ministro das Finanças sugeriu que o Parlamento devia aumentar o IVA da restauração para 23%. O imposto para os restaurantes está nos 13% há dez anos e Miranda Sarmento considera que a medida foi "populista" e é "um erro crasso".

Acrescentou ainda que os apoios sobre os combustíveis dados em Portugal são dos maiores da União Europeia.
Outro tema abordado esta quarta-feira foi o do custo do trabalho, que aumentou em Portugal 4,9% no primeiro trimestre.

Apesar disso a subida foi inferior à registada no trimeste anterior. Nos últimos três meses de 2025, o custo do trabalho tinha subido mais de 7%.

No arranque deste ano, a subida do custo médio por trabalhador foi transversal a todas as atividades económicas. Os maiores aumentos foram no setor da construção. subiu 6,7%.

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