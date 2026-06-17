opinião | Martim Avillez Figueiredo e Ana Fontoura Gouveia

Contraponto. Ormuz é um dos pontos cruciais do acordo EUA-Irão

O encerramento do Estreito de Ormuz foi um dos pontos mais problemáticos da guerra desencadeada por Estados Unidos e Israel contra o Irão. Um acordo agora assinado promete abrir passagem aos petroleiros e aliviar a economia mundial.