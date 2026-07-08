A FENPROF pede já a cabeça do ministro da Educação, Fernando Alexandre, que nos últimos dias tem passado culpas para outros que não o Governo. Entretanto, também uma das empresas envolvidas no desenvolvimento da plataforma eletrónica para a correção das provas, a BLAT, veio rejeitar responsabilidades na digitalização das provas e nas falhas verificadas nos últimos dias.
opinião
Martim Avillez Figueiredo e Ana Fontoura Gouveia
Fernando Alexandre com dificuldade em passar nos exames nacionais
Os exames nacionais deste ano estão a ser um desafio para um Ministério da Educação acusado por todos os agentes do setor, desde escolas e professores a pais e alunos.