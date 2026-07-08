Fernando Alexandre com dificuldade em passar nos exames nacionais

A FENPROF pede já a cabeça do ministro da Educação, Fernando Alexandre, que nos últimos dias tem passado culpas para outros que não o Governo. Entretanto, também uma das empresas envolvidas no desenvolvimento da plataforma eletrónica para a correção das provas, a BLAT, veio rejeitar responsabilidades na digitalização das provas e nas falhas verificadas nos últimos dias.



