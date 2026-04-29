Financiamento do PTRR e viabilização da lei laboral

Os dois comentadores comentaram a apresentação do PTRR, três meses após a destruição provocada pela tempestade Kristin. Na terça-feira, o Governo anunciou os detalhes do Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência, que prevê
um investimento total de 22 mil e 600 milhões de euros até 2034.
Entre as medidas anunciadas, o Governo prometeu novas barragens, reformar a proteção civil, e estabelecer a obrigatoriedade de seguro para a casa. Mas o primeiro-ministro sublinhou que não é possível que o Estado pague tudo a todos a todo o tempo.
Os parrtidos da área socialista exigiram que Luís Montenegro desista do diploma, enquanto o Chega afirmou que só viabilizará o pacote se o Governo baixar a idade da reforma.