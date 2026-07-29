Hoje foi dia de explicações. Luís Neves admitiu que há procedimentos nestes dois casos que não voltaria a repetir, mas defende que esteve sempre do lado do bem. A oposição tende a não concordar e tem no Chega a candeia que aponta para a saída do MAI.
opinião
Martim Avillez Figueiredo e Ana Fontoura Gouveia
Luís Neves falou mas explicações não convencem toda a gente
Há muitas semanas que se aguardava pelas explicações do ministro da Administração Interna em relação às obras na sua casa do Alentejo e da entrega ao empreiteiro seu amigo de um atrelado apreendido numa investigação da PJ quando era ele o diretor nacional daquela força.