Redução da idade de reforma e taxa sobre lucros extraordinários

André Ventura, do Chega, está a colocar a redução da idade da reforma como condição para aprovar a reforma laboral do Governo. O ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho veio considerar que esta proposta é absurda e irrealista.

Esta quinta-feira, dia 7 de maio, realiza-se uma reunião decisiva da concertação social sobre legislação laboral.Outro dos temas abordados foi o da aplicação de uma taxa sobre lucros extraordinários. O Governo vai avançar com uma proposta para taxar os lucros excessivos das empresas energéticas.O ministro das Finanças diz que a medida vai ser melhorada em relação à que esteve em vigor em 2022 e 2023 e não se compromete para já com uma estimativa de receita fiscal.