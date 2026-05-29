Contraponto. Os comentários de Passos Coelho e a Operação Imergente

Passos Coelho foi abordado pelos jornalistas esta semana para esclarecer as declarações em que criticou os políticos que, para tentarem agradar a todos ainda mais do que os populistas, se tornam postiços, comparando-os a “prostitutos sem caráter”.
"Não há dúvida que há sempre um labirinto de interpretações, e eu não quero estar a entrar, nem a regressar a esses labirintos de interpretação que são aqueles a que tenho assistido nos últimos tempos”, disse o antigo primeiro-ministro.
Os dois comentadores da RTP abordaram também a Operação Imergente, com quatro detidos cujas medidas de coação foram conhecidas esta sexta-feira.Os quatro detidos na operação 'Imergente' foram hoje ouvidos por um juiz e saíram em liberdade com a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.
Os arguidos ficam também proibidos de contactar por qualquer meio com outros arguidos, proibição que se estende a titulares de cargo político e funcionários de quaisquer órgãos" de determinadas autarquias.
Entre os quatro detidos que passaram a última noite na Polícia Judiciária, em Lisboa, estão Emilio Vázquez Blanco, ex-porta-voz do PSOE, Duarte Moral, um dos assessores de José Luís Carneiro, e a mulher, Rute Reimão.
Os arguidos ficam também proibidos de contactar por qualquer meio com outros arguidos, proibição que se estende a titulares de cargo político e funcionários de quaisquer órgãos" de determinadas autarquias.
Entre os quatro detidos que passaram a última noite na Polícia Judiciária, em Lisboa, estão Emilio Vázquez Blanco, ex-porta-voz do PSOE, Duarte Moral, um dos assessores de José Luís Carneiro, e a mulher, Rute Reimão.