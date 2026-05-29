Contraponto. Os comentários de Passos Coelho e a Operação Imergente

Passos Coelho foi abordado pelos jornalistas esta semana para esclarecer as declarações em que criticou os políticos que, para tentarem agradar a todos ainda mais do que os populistas, se tornam postiços, comparando-os a “prostitutos sem caráter”.





"Não há dúvida que há sempre um labirinto de interpretações, e eu não quero estar a entrar, nem a regressar a esses labirintos de interpretação que são aqueles a que tenho assistido nos últimos tempos”, disse o antigo primeiro-ministro.



