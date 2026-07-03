Exames nacionais e incêndios, dois problemas da época

Além dos incêndios, o país enfrenta também problemas com os exames nacionais. A segunda fase foi adiada em quatro dias e o mesmo aconteceu com a divulgação dos resultados da primeira fase - os professores vão ter esse alargamento nos prazos para a correção.





Em causa estão várias falhas, como por exemplo a avaliação eletrónica que se faz pela primeira vez. O ministro da Educação insiste que nenhum aluno será prejudicado, mas os professores protestam e a oposição critica a forma como Fernando Alexandre está a conduzir o processo.



