Verão quente para Luís Neves e Fernando Alexandre

As questões que envolvem Luís Neves e Fernando Alexandre poderão nos próximos dias desembocar em inquirições no Parlamento, mas esse é um cenário contra o qual têm lutado quer o Executivo de Luís Montenegro quer os partidos que o suportam, PSD e CDS-PP. Certa é para já a presença do ministro da Educação na Assembleia da República.



