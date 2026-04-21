A visita de Lula da Silva e a situação no PS

Em Lisboa, Lula da Silva esteve reunido com o primeiro-ministro e o Presidente da República e considerou que Portugal e o Brasil vivem o seu melhor momento. Luís Montenegro desvalorizou o mal estar devido ao tema da imigração e diz que foram regularizados mais de 200 mil brasileiros nos últimos dois anos.A visita ficou ainda marcada por dois protestos junto ao Palácio de Belém: uma que se opôs à receção de Lula da Silva, promovida pelo Chega, e outra de apoio ao chefe de Estado brasileiro.