Esta terça-feira, foi conhecido o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) relativo a 2025. Luís Montenegro considerou que os dados revelam uma “estabilização dos números de uma forma geral". No entanto, o primeiro-ministro assumiu que há "alguns sinais de preocupação”.
opinião
Rita Rato e Bernardo Blanco
Contraponto. A lei da nacionalidade e as conclusões do RASI
O Parlamento reaprecia esta quarta-feira as alterações à Lei da Nacionalidade após o chumbo pelo Tribunal Constitucional. Nem Chega nem o PS garantem a aprovação do documento.