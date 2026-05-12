Contraponto. A saída do presidente do TC e a polémica com os médicos tarefeiros

José João Abrantes renunciou esta terça-feira aos cargos de presidente e de juiz conselheiro no Tribunal Constitucional. Explica que sai exclusivamente por razões pessoais e institucionais, mas a renuncia só terá efeitos depois da tomada de posse do juiz que o Parlamento venha a eleger.









Nuno Figueiredo e Sousa classificou o regime de incompatibilidades dos médicos tarefeiros como "uma tentativa de homicídio" das populações do interior. A ministra fala em perjúrio e acusa o médico de estar a proteger um negócio de milhões. André Ventura acusa PSD e PS de terem feito jogada política para garantir um lugar do Partido Socialista no Constitucional.Também a dominar a atualidade está a situação na Saúde, com a ministra Ana Paula Martins a admitir processar o presidente da Associação de Médicos Prestadores de Serviços.Nuno Figueiredo e Sousa classificou o regime de incompatibilidades dos médicos tarefeiros como "uma tentativa de homicídio" das populações do interior. A ministra fala em perjúrio e acusa o médico de estar a proteger um negócio de milhões.