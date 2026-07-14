Contraponto. Polémica nos exames nacionais e nas obras do ministro

Contraponto. Polémica nos exames nacionais e nas obras do ministro

Rita Rato e Bernardo Blanco abordam, no Contraponto desta terça-feira, a polémica acerca dos exames nacionais do ensino secundário.

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A correção dos exames nacionais não terminou esta terça-feira como estava previsto.

O Ministério da Educação estendeu o prazo até quarta-feira e garante que neste altura estão corrigidas 98% das provas.

Apesar do atraso, assegura que as notas são divulgadas na sexta-feira.

Outro tema em destaque foi o das obras na casa do ministro da Administração Interna.
A Câmara de Odemira adiantou hoje que está a investigar as obras por suspeita de irregularidades.

A autarquia reafirma que não há qualquer processo de licenciamento ou comunicação das obras na propriedade onde o ministro está a construir uma piscina e não um tanque como o próprio garantiu.

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