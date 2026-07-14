Contraponto. Polémica nos exames nacionais e nas obras do ministro

A correção dos exames nacionais não terminou esta terça-feira como estava previsto.



O Ministério da Educação estendeu o prazo até quarta-feira e garante que neste altura estão corrigidas 98% das provas.





Apesar do atraso, assegura que as notas são divulgadas na sexta-feira.





Outro tema em destaque foi o das obras na casa do ministro da Administração Interna.A Câmara de Odemira adiantou hoje que está a investigar as obras por suspeita de irregularidades.





A autarquia reafirma que não há qualquer processo de licenciamento ou comunicação das obras na propriedade onde o ministro está a construir uma piscina e não um tanque como o próprio garantiu.