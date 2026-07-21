Ministros de Luís Montenegro enfrentam época quente

Fernando Alexandre, ministro da Educação, está a ser posto à prova nesta época de exames do secundário, com falhas no processo de avaliação a surgirem a cada dia que passa.





Sobre Luís Neves, titular da pasta da Administração Interna, continuam a subsitir dúvidas sobre a contratação do empreiteiro que anteriormente havia sido chamado a trabalhar para a Polícia Judiciária, força da qual o ministro era precisamente o chefe máximo. Assunto condimentado agora com o desaparecimento de um reboque apreendido pela Polícia Judiciária e que surgiu entretanto na empresa do construtor civil.