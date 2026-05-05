Polícias detidos em Lisboa por tortura e os esforços para atrair jovens para as Forças Armadas

Foram detidos esta terça-feira 15 polícias e um civil indiciados por vários crimes, que incluem violação e tortura nas esquadras do Rato e do Bairro Alto, em Lisboa. Todos os agentes estavam ainda em funções.









Esta inestigação tem já nove meses e começou dentro da própria PSP com a detenção de dois agentes. Desde esse momento foram detidos mais sete agentes em março, a que se juntam agora mais 15 polícias detidos. A possibilidade de mais detenções foi avançada durante o dia pelo próprio ministro da Administração Interna quando as diligências ainda estavam em curso.Esta inestigação tem já nove meses e começou dentro da própria PSP com a detenção de dois agentes. Desde esse momento foram detidos mais sete agentes em março, a que se juntam agora mais 15 polícias detidos.Entretanto, PSD e CDS assumem a intenção de atrair jovens para as Forças Armadas, através de um programa de voluntariado militar.



O programa passa de três a seis semanas e prevê o pagamento de 439 euros e ainda carta de condução gratuita.