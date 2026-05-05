Polícias detidos em Lisboa por tortura e os esforços para atrair jovens para as Forças Armadas

Polícias detidos em Lisboa por tortura e os esforços para atrair jovens para as Forças Armadas

A detenção de mais 15 agentes da PSP indiciados por violação e tortura foi o tema principal da discussão entre Rita Rato e Bernardo Blanco no Contraponto desta terça-feira. Os dois comentadores analisaram também a proposta do PSD e CDS para atrair mais jovens para as Forças Armadas.

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Foram detidos esta terça-feira 15 polícias e um civil indiciados por vários crimes, que incluem violação e tortura nas esquadras do Rato e do Bairro Alto, em Lisboa. Todos os agentes estavam ainda em funções. 

A possibilidade de mais detenções foi avançada durante o dia pelo próprio ministro da Administração Interna quando as diligências ainda estavam em curso.

Esta inestigação tem já nove meses e começou dentro da própria PSP com a detenção de dois agentes. Desde esse momento foram detidos mais sete agentes em março, a que se juntam agora mais 15 polícias detidos.
Entretanto, PSD e CDS assumem a intenção de atrair jovens para as Forças Armadas, através de um programa de voluntariado militar.

O programa passa de três a seis semanas e prevê o pagamento de 439 euros e ainda carta de condução gratuita.

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