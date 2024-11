Aprovada proposta do Chega para reforço dos meios de proteção dos cabos submarinos

A proposta foi aprovada sem votos contra, com o voto favorável do proponente e da Iniciativa Liberal e a abstenção dos restantes partidos.

A medida visa que ao longo do próximo ano haja um reforço dos meios técnicos para a proteção dos cabos submarinos de telecomunicações que atravessam o território marítimo sob jurisdição portuguesa.

O Chega justifica a medida argumentando que a preocupação em torno da proteção dos 12 cabos submarinos em causa aumentou "significativamente desde o início do conflito na Ucrânia".

O parlamento iniciou hoje o debate e votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), processo que termina no próximo dia 29, com a votação final global da proposta orçamental.