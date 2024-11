Governo reserva 45 milhões para a nova maternidade de Coimbra

A construção da nova maternidade, cujo processo se arrasta há anos, que vai substituir as duas atualmente existentes na cidade de Coimbra, é um dos cinco grandes investimentos plurianuais do Governo para o próximo ano, que somam um investimento de 893 milhões de euros.

Fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra confirmou hoje à agência Lusa que o concurso para a construção da nova maternidade será lançado em fevereiro de 2025, com um investimento previsto de cerca de 55 milhões de euros (já com IVA incluído).

A nova maternidade, que será construída no perímetro dos Hospitais da Universidade de Coimbra, é há muito reclamada na região, tendo sofrido vários atrasos ao longo do tempo (em 2021, chegou a ser apontada a sua inauguração para 2024, e, em 2023, esperava-se que o concurso pudesse ser lançado no primeiro trimestre de 2024).

No dia 28 de outubro, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, considerou que a construção de uma nova maternidade em Coimbra é "uma necessidade absoluta" para a Região Centro e lembrou que está identificada como prioridade no relatório do Orçamento do Estado.

"A maternidade em Coimbra não é só um sonho de há muito tempo. É uma necessidade absoluta para a região Centro", sublinhou.

À margem da cerimónia de assinatura pública dos memorandos de entendimento para a implementação do programa "Be a Mom" no Serviço Nacional de Saúde, que decorreu em Coimbra, Ana Paula Martins referiu que "ficou claro" no relatório do Orçamento do Estado que "a maternidade em Coimbra é uma prioridade".