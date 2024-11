OE2025. Parlamento aprova fim do corte de 5% dos vencimentos dos políticos

O fim do corte do vencimento de políticos, medida que foi iniciada em 2010 no âmbito do chamado PEC (Programa de Estabilidade e Crescimento) II, foi aprovado com os votos contra do Chega, IL, Livre e BE, abstenção do PCP e votos a favor dos demais.





Antes, foi aprovado o aumento adicional das pensões em 1,25 pontos percentuais, proposto pelo PS, que vai somar-se à atualização regular anual das reformas.