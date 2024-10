PCP critica proposta "desejada pelo grande capital" e anuncia voto contra

"O facto de este Governo ser um Orçamento desejado pelo grande capital garante-lhe que, para lá do Governo, outros se mostrem disponíveis para o aprovar. Da parte do PCP, votaremos contra este Orçamento", anunciou Paulo Raimundo no início das jornadas parlamentares do PCP, na Assembleia da República.

O secretário-geral do PCP frisou que o partido votará "contra as injustiças e desigualdades que o Orçamento contém", "contra a transferência de milhares de milhões de euros de recursos públicos para os bolsos do capital", "contra a política de baixos salários, degradação dos serviços públicos, de privatizações e concessões".

"Votaremos contra porque nos opomos a este Governo, a este caminho e a esta política. E votaremos contra porque sabemos que há alternativa, um outro caminho, um outro Orçamento e uma outra política que é possível", afirmou.