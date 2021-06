10 de Junho. Presidente da República apela à "reconstrução do tecido social" sem nos limitarmos "a remendar"

“Viver este 10 de Junho de 2021 no Funchal é uma experiência singular”, começou por referir Marcelo no seu discurso da cerimónia do Dia de Portugal, sublinhando queO chefe de Estado deixou, porém, algumas palavras de esperança e sublinhou que “não serão as imensidades destes desafios que nos vão desviar do nosso futuro".Focado no futuro e na recuperação do país no pós-pandemia, Marcelo referiu que “este 10 de Junho convida-nos a ser melhores neste desafio” para fazer diferença no mundo.

“Esta terra exige mais de nós, que não esqueçamos nos próximos anos, não nos limitando a remendar o tecido social ferido pela pandemia”, disse o Presidente da República. “Reconstruamos esse tecido a pensar em 2030, 2040, 2050. É necessário agir em conjunto, com organização, transparência, eficácia, responsabilidade”, apelou.





O chefe de Estado fez ainda um apelo à convergência “para aproveitar recursos”, sublinhando que é imperativo “recriar espírito novo de futuro, para todos, e não uma chuva de benesses para alguns”. “Que se veja com olhos de interesse coletivo e não com olhos de egoísmos pessoais ou de grupo”, reiterou.



Referindo-se à bazuca europeia, Marcelo Rebelo de Sousa apelou ainda a que se não se desperdice “o acicate dos fundos”, “evitando deles fazer, em pequeno e por curtos anos, o que fizemos tantas vezes na nossa História com o ouro, especiarias, com a prata”.





Marcelo lembrou ainda que “somos uma pátria de emigrantes” e por isso “estranho será se além de fazermos muito mais pelos nossos emigrantes, não pensarmos e sentirmos que não podemos querer para os nossos emigrantes aquilo que negamos aos emigrantes dos outros entre nós acolhidos”. Em período de pandemia, o chefe de Estado sublinhou a importância “desses tantos imigrantes de outros que nos ajudaram a não parar setores inteiros como a construção civil”.



“Este 10 de Junho é um dia apropriado para agradecermos aos nossos irmãos de nacionalidade que por esse globo criam Portugais, para agradecermos a esses outros irmão de humanidade que nos são tão úteis”, afirmou.





O Presidente da República deixou ainda o seu agradecimento às forças armadas, “pela intervenção que tiveram nos lares com a emergência, na preparação das escolas, na garantia da vacinação em massa, por terem estado sempre, quando, onde e como era imprescindível”.



Marcelo deixou, porém, “uma palavra ainda mais forte e mais rendida e emocionada para com as mulheres e homens que na saúde por todo o país salvaram vidas e velaram pacientes”.







Homenagear estes heróis “não é apenas condecorar”, defendeu Marcelo. “É agradecendo-lhes e continuando a proporcionar-lhes no futuro ainda mais recursos e condições para servirem a comunidade nacional”, afirmou.







