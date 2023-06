10 de Junho. Professores no Peso da Régua para pedirem respeito

À RTP, Mário Nogueira explicou que os docentes se deslocaram ao local das comemorações para dizerem que "há um problema que afeta as escolas, os alunos e os portugueses em geral, que é a falta de professores".



"E a falta de professores é um problema que decorre da não resolução pelo Governo dos problemas que afetam a profissão", acrescentou.



"Estamos aqui não para fazer qualquer tipo de manifestação, mas simbolicamente, exibindo as placas de 'respeito'", afirmou o dirigente da FENPROF, garantindo ainda que os professores não vão parar esta luta "nem no final deste ano, nem no início do próximo".